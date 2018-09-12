لهذه الأسباب يجب احترام قيمة الوقت

"الوقت من ذهب"، أو "الوقت كالسيف"

كثيرة هي الأقوال الشعبية التي تشير إلى أهمية احترام الوقت، وأثره على حياتنا وعلاقاتنا مع الآخرين.

لكن ثقافة احترام الوقت تغيب في عدد من المجتمعات حول العالم ولا سيما في العالم الثالث.

وبالنسبة للبعض فإن الوقت عبارة عن مساحة مفتوحة من الزمن، يعني يعدك صديق مثلا بالزيارة بعد ساعة، إلا أن الوصول الفعلي يأتي بعد الوقت المحدد بفترة.

قد تتحول المسألة إلى صراع لعدد من العرب المغتربين، لأن الوقت في الغرب له قيمة.

عن قيمة الوقت وكيفية الاستفادة منه إليكم تقرير رانيا أبو حسن الذي يقرأه علي إلياس.