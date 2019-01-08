أربعة ملايين عربي تقدموا للغرين كارد في 2018

"موقع الحرة"/ كريم مجدي
بلغ عدد العرب المتقدمين لبرنامج هجرة التنوع الأميركي المعروف بـ"اللوتري" للهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2018، نحو 4 مليون متقدم، بحسب تقرير مكتب لشؤون القنصلية الأميركية.
ولأول مرة، تتخطى دولة عربية حاجز المليون متقدم على برنامج اللوتري، إذ تقدم نحو مليون و274 ألفا من مصر للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بـ 914 ألف شخص عام 2017.
وبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أو اللوتري، هو قرعة سنوية للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء.
وبحسب التقرير المنشور على موقع مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن مجموع المتقدمين للوتري حول العالم، وصل إلى نحو 23 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 4 ملايين مقارنة مع 2017.
وكان لدولة غانا نصيب الأسد من أعداد المتقدمين بمقدار مليونين و227 ألف شخص، فيما كانت "جزيرة كريسماس" (منطقة صغيرة غير ذاتية الحكم تتبع أستراليا)، صاحبة أقل عدد من المتقدمين بمقدار 15 فرد فقط.
وهذه قائمة بأعداد المتقدمين لبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أو اللوتري من الدول العربية وتركيا وإيران في 2018:
1- مصر: 1.274.751
2- ليبيا: 686.869
3- السودان: 504.312
4- الجزائر: 342.857
5- المغرب: 293.708
6- اليمن: 264.519
7- العراق: 145.710
8- الأردن: 95.068
9- السعودية: 93.060
10- سوريا: 80.166
11- الصومال: 60.579
12- لبنان: 41.002
13- الكويت: 29.954
14- الإمارات: 28.231
15- تونس: 25.587
16- قطر: 8.728
17- موريتانيا: 7.264
18- جيبوتي: 4.798
19- البحرين: 3.012
20- عمان: 2.149
21- جزر القمر: 668
وكانت أرقام المتقدمين من دول شرق أوسطية على النحو التالي:
1 - إيران: 1.624.204
2 - تركيا: 406.929
3- إسرائيل: 37.143