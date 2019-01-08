أربعة ملايين عربي تقدموا للغرين كارد في 2018

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

بلغ عدد العرب المتقدمين لبرنامج هجرة التنوع الأميركي المعروف بـ"اللوتري" للهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2018، نحو 4 مليون متقدم، بحسب تقرير مكتب لشؤون القنصلية الأميركية.

ولأول مرة، تتخطى دولة عربية حاجز المليون متقدم على برنامج اللوتري، إذ تقدم نحو مليون و274 ألفا من مصر للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بـ 914 ألف شخص عام 2017.

وبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أو اللوتري، هو قرعة سنوية للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء.

وبحسب التقرير المنشور على موقع مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن مجموع المتقدمين للوتري حول العالم، وصل إلى نحو 23 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 4 ملايين مقارنة مع 2017.​

وكان لدولة غانا نصيب الأسد من أعداد المتقدمين بمقدار مليونين و227 ألف شخص، فيما كانت "جزيرة كريسماس" (منطقة صغيرة غير ذاتية الحكم تتبع أستراليا)، صاحبة أقل عدد من المتقدمين بمقدار 15 فرد فقط.

وهذه قائمة بأعداد المتقدمين لبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أو اللوتري من الدول العربية وتركيا وإيران في 2018:

1- مصر: 1.274.751

2- ليبيا: 686.869

3- السودان: 504.312

4- الجزائر: 342.857

5- المغرب: 293.708

6- اليمن: 264.519

7- العراق: 145.710

8- الأردن: 95.068

9- السعودية: 93.060

10- سوريا: 80.166

11- الصومال: 60.579

12- لبنان: 41.002

13- الكويت: 29.954

14- الإمارات: 28.231

15- تونس: 25.587

16- قطر: 8.728

17- موريتانيا: 7.264

18- جيبوتي: 4.798

19- البحرين: 3.012

20- عمان: 2.149

21- جزر القمر: 668

وكانت أرقام المتقدمين من دول شرق أوسطية على النحو التالي:

1 - إيران: 1.624.204

2 - تركيا: 406.929

3- إسرائيل: 37.143