فيديو.. لوحة تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية ويطلق عليه اسم "بانكسي" نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه استرليني الجمعة.

وقالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة "فتاة مع بالون" التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1.37 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.

ونشر بانكسي فيديو على إنستغرام عن اللوحة، بدءا من تصميم الإطار وانتهاء بتمزيقها في دار المزاد بعد بيعها.