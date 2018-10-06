فيديو.. لوحة تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية ويطلق عليه اسم "بانكسي" نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه استرليني الجمعة.
وقالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة "فتاة مع بالون" التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1.37 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.
ونشر بانكسي فيديو على إنستغرام عن اللوحة، بدءا من تصميم الإطار وانتهاء بتمزيقها في دار المزاد بعد بيعها.
ونشر بانكسي صورة أخرى على إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول "ها هي تضيع، تضيع، ضاعت".
وقالت دار سوذبيز إن هذه "بالتأكيد" أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.
ولم تعقب دار المزادات على مكان ما تبقى من اللوحة أو كيف اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها الذاتي.
ويشتهر بانكسي، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية.
وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما فنان غرافيتي مغمورا من مدينة بريستول بإنكلترا.