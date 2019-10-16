لودريان سيناقش في بغداد محاكمة متشددين محتجزين في سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأربعاء إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة متشددين محتجزين في سوريا.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) إن تسع فرنسيات فررن من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد بعد التوغل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأضاف الوزير الفرنسي أن المخيمات التي يسيطر عليها الأكراد وتؤوي الجهاديين المعتقلين في شمال شرق سوريا ليست مهددة فعلا بالهجوم التركي المستمر في تلك المنطقة.

وقال لودريان لشبكة بي.إف.أم التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو "بحسب علمي، وفي الوقت الراهن، فإن الهجوم التركي وتموضع قوات سوريا الديموقراطية لم يؤديا إلى تهديد سلامة وأمن تلك المخيمات الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرق سوريا".

وتشن تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، وسط تنديد دولي وعربي.