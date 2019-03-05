لوف ينهي مسيرة ثلاثة لاعبين مع 'المانشافت'

فجر المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف مفاجأة الثلاثاء بإعلان تخليه عن ثلاثة لاعبين من المنتخب الفائز بكأس العام في 2014، هم ماتس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتينغ.

وأبلغ المدرب الألماني اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون لنادي بايرن ميونخ قبل تسمية اللاعبين الذين اختيروا للعب مباراة ودية أمام صربيا، ومباراة ضد هولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وأضاف لوف "كان يتعين علي أن أنقل آرائي ومشاريعي إلى اللاعبين وإلى مسؤولي بايرن ميونيخ ... أريد توجيه الشكر إلى ماتس، جيروم وتوماس للسنوات الرائعة المليئة بالنجاحات التي أمضيناها سويا".

ويتمتع الثلاثي بخبرة دولية كبيرة، فقد خاض مولر (29 عاما) 100 مباراة دولية، في حين شارك بواتنغ وهوملس في 76 و70 تواليا بألوان المانشافت.

وكان الثلاثة من الأساسيين في صفوف المنتخب الألماني الذي توج بلقب مونديال البرازيل 2014 على حساب المنتخب الأرجنتيني.

كما كانوا ضمن تشكيلة المنتخب الألماني التي خاضت مونديال روسيا 2018، والذي حقق فيه المانشافت أسوأ نتيجة له منذ عقود في نهائيات كأس العالم، بخروجه من الدور الأول.

وأثار أداء المنتخب في المونديال انتقادات واسعة لاسيما بحق بعض اللاعبين. وبعدما اختار لوف المرتبط بعقد مع المانشافت حتى 2022 البقاء في منصبه بعد النهائيات، تعهد بإعادة بناء المنتخب من جديد.

وأبعد لوف في أيلول/سبتمبر لاعب وسط يوفنتوس سامي خضيرة، في حين اختار صانع ألعاب أرسنال الإنكيزي مسعود اوزيل الاعتزال دوليا متهما الاتحاد الألماني بالعنصرية اثر جدال حول جذوره التركية.