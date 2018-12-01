ليبرتادوريس: اعتراضات على نقل النهائي

أكد نادي ريفر بليت الأرجنتيني السبت رفضه نقل مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية بين فريقي ريفر بليت وبوكاجونيورز الأرجنتينيين إلى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

ووصف ريفر بليت قرار الاتحاد القاري كونميبول بـ "غير المفهوم".

وكانت المباراة مقررة على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر السبت الماضي، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة لاعبي بوكاجونيورز قبيل وصولها للملعب.

ويضاف إلى اعتراض ريفر على مكان مباراة الإياب، اعتراض بوكا الذي استضاف مباراة الذهاب على ملعبه، اذ يطالب بتطبيق مواد قانونية باعتبار الفريق فائزا من دون خوض مباراة الإياب.

وقال ريفر في بيان إنه "يؤكد رفضه تغيير مكان المباراة".

وأضاف "يعتبر النادي أن هذا القرار مخالف لطبيعة المسابقة"، ويضر "بالمشجعين الذين اشتروا تذاكر لحضور المباراة"، إضافة إلى النادي الذي سيحرم من خوض المباراة على أرضه.

وأضاف "من غير المفهوم أن السوبر كلاسيكو لا يمكن أن يقام بشكل معتاد في البلد نفسه الذي يستضيف حاليا قمة مجموعة العشرين".