ليبرمان: إيران أبطأت نشر قواتها في سورية

كشفت إسرائيل الجمعة أن إيران أبطأت وتيرة نشر قواتها في سورية، وعزت السبب إلى التدخل العسكري الإسرائيلي وأزمة طهران الاقتصادية.

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "لا أنشطة في هذه المرحلة من جانب إيران لبناء مصانع لإنتاج صواريخ في الأراضي السورية".

لكنه أضاف أن الإيرانيين "لم يتخلوا عن الفكرة، إنهم مستمرون في التفاوض مع حكومة الأسد بشأن إنشاء مواقع عسكرية في سورية".

وقال ليبرمان إن "السبب الرئيسي وراء هذا التوقف هو عملنا اليومي الشاق في سورية" والضغوط الاقتصادية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتوقع ليبرمان أن تسوء الأوضاع أكثر في إيران بعد بدء المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتراقب إسرائيل الوجود الإيراني في سورية عن كثب، وتقول إن طهران جاءت لمساعدة دمشق في الحرب الأهلية ومن أجل إقامة حامية إيرانية دائمة بما في ذلك مصانع صواريخ متقدمة وقواعد جوية وبحرية.