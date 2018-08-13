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ليبرمان: المواجهة مع غزة لا مفر منها

أفيغدور ليبرمان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين إنه لا مفر من جولة أخرى من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من المساعي الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل.

وقال ليبرمان في شريط فيديو وزعه مكتبه إن "السؤال ليس إذا كانت هناك جولة قتال قادمة، بل السؤال هو متى؟".

وأضاف "أنا واثق أننا سنفعل ما يجب فعله، وكما ينبغي، نحن نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية (...) ونحن مستعدون ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك".

وتسعى الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.

وتوفي الاثنين فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل ثلاثة أشهر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في احتجاجات مسيرات "العودة" في جنوب قطاع غزة.

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