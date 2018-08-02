غارة إسرائيلية في الجولان وليبرمان يتوقع هدوءا مع استعادة الأسد السيطرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بأن سلاح الجو الإسرائيلي قتل 7 "عناصر إرهابية" في "ضربة ليلية في الجولان"، فيما قالت وكالة رويترز للأنباء إنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية في هضبة الجولان.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية عن التطورين بعد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان توقع أن "تهدأ" جبهة الجولان مع استعادة النظام السوري السيطرة على البلاد.

واعتبر ليبرمان أن عودة الوضع في سورية إلى ما كان عليه قبل 2011 "أمر مسلم به".

وقال "من وجهة نظرنا، بدأ الوضع بالعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية. وهذا يعني وجود عنوان حقيقي، جهة مسؤولة وحكم مركزي".

ولدى سؤاله إذا ما كان على الإسرائيليين أن يكونوا "أقل قلقا" من احتمال اشتعال الوضع على الحدود مع سورية، أجاب ليبرمان: "أعتقد ذلك".