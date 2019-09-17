ليبرمان يدعو لحكومة وحدة وطنية تضمّ الليكود وحزب "أزرق أبيض"

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الثلاثاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية موسّعة تضمّ حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض".

وقال ليبرمان في بث تلفزيوني من مقرّ حملته الانتخابية إنّ "موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات: تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة أفضل من الحكومات الضيقة".

وأظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية أنّ كلا من حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وتحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس سيحصل على ما بين 31 و34 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأظهر استطلاعان، من أصل الثلاثة، أن حزب غانتس هو الحزب الأكبر في الكنيست المقبل.

وأفادت استطلاعات الرأي أيضا أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان سيحصل على ما بين 8 و10 مقاعد.

ولا يبدو، بحسب هذه الاستطلاعات، أنّ الانتخابات ستسفر عن كتلة واضحة تتمتع بالغالبية.

وقال ليبرمان: "أنا أوصي رئيس الدولة من الآن وقبل صدور النتائج الرسمية بأن يدعو كلا من نتانياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة وطنية، حتى إذا لم أنضمّ إليها، وذلك أفضل من حكومة ضيّقة غير مستقرّة".