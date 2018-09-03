ليبرمان يلمح لاستهداف 'مصادر التهديد الإيراني' في العراق

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين إلى أن بلاده قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سورية.

وأضاف خلال مؤتمر في القدس "نراقب كل ما يحدث في سورية بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان "إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره، حرية إسرائيل كاملة، ونحتفظ بحرية التصرف".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن إيران أمدت ميليشيات عراقية بصواريخ باليستية، وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية ادعاء بلا دليل.

المصدر: رويترز