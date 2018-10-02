مسؤولون ليبيون: لهذا أغرقت 83 ملمترا من الأمطار طرابلس

غمرت المياه شوارع العاصمة طرابلس هذا الأسبوع بعد هطول أمطار غزيرة، في ظل تعطل أنظمة تصريف المياه وانتشار برك مائية في شوارع المدينة.

وأبدى ليبيون انزعاجهم من عدم قدرة البنية التحتية في العاصمة الليبية على تصريف مياه الأمطار، فقد غمرت المياه السيارات وتسربت إلى المنازل والمحلات التجارية.

وأدى امتلاء الشوارع بمياه الأمطار إلى عرقلة التنقل والسير، كما عمدت عائلات إلى الخروج من بيوتها خوفا من الغرق داخلها.

وأغلقت برك الأمطار والسيول الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية بطرابلس حيث طالبت الأجهزة الأمنية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

السيد: مشاريع متوقفة

يُعدّد مدير هيئة الموارد المائية بليبيا ناجي السيد أسبابا تفسر تجمع برك المياه في طرابلس بينها عدم استئناف مشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ عام 2011.

ويؤكد السيد أن تجمع البرك في الأماكن المنخفضة بسبب انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار وتكدس القمامة فيها وانجراف الأتربة وغلقها لفتحات التصريف، هي عوامل أثرت على عمل أنظمة التصريف.

ويُحمل السيد المسؤولية لمؤسسات أخرى أيضا قائلا: "هناك جهات أخرى معنية بتنظيف الطرقات مثل شركة الخدمات العامة وصيانة الطرق مثل مصلحة الطرق والجسور المعنية بالصيانة عليها القيام بدورها في صيانة الطرقات وتنظيفها".

وقال السيد إن عدم صرف الميزانيات اللازمة لهيئة الموارد المائية، وعدم توفر السيولة في المصارف، ونقص قطع غيار المنظومات وارتفاع سعرها في السوق المحلي، أسباب أخرى ساهمت في عدم صيانة منظومات التصريف.

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المصدر: أصوات مغاربية