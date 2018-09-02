ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ في طرابلس

أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الأحد حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها حيث أدى القتال الدائر إلى مقتل 39 شخصا من بينهم مدنيون خلال الأيام الماضية.

واندلع القتال الأسبوع الماضي بين جماعات مسلحة تتنافس على السلطة في العاصمة.

وقالت وزارة الصحة إن القتال أسفر أيضا عن إصابة 96 شخصا بجروح.

وحث بيان الحكومة الأحد الميليشيات المتناحرة على وقف القتال والالتزام بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي.

وتخضع البلاد حاليا لسلطتين متنافستين في طرابلس والشرق، وتدعم كلا منها مجموعة من الميليشيات التي تمارس السلطة الحقيقية على الأرض.