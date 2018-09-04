Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس الليبية

سيارة لحقت بها أضرار جراء مواجهات بين مجموعات مسلحة في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر إن الاتفاق يتضمن "إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس".

اقرأ أيضا: ليبيا.. فرار 400 سجين ومقتل العشرات في طرابلس

وكانت السلطات الليبية قالت الثلاثاء إن حصيلة قتلى المواجهات المسلحة التي بدأت منذ أواخر أغسطس/آب الماضي في طرابلس بلغت 50 على الأقل، بينهم مدنيون.

Back to top
XS
SM
MD
LG