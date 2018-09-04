اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر إن الاتفاق يتضمن "إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس".

برعاية الممثل الخاص #غسان_سلامة تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار + وتوقيعه اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة + وإعادة فتح مطار معيتيقة في #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/MDX3j2ucdH — UNSMIL (@UNSMILibya) September 4, 2018

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وكانت السلطات الليبية قالت الثلاثاء إن حصيلة قتلى المواجهات المسلحة التي بدأت منذ أواخر أغسطس/آب الماضي في طرابلس بلغت 50 على الأقل، بينهم مدنيون.