ليبيا.. استئناف صادرات النفط من الشرق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في شرق البلاد بعد رفع حالة "القوة القاهرة" في الموانئ الرئيسية.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها "إن عمليات الإنتاج والتصدير في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم استلامها صباح الأربعاء".

وكانت المؤسسة قد أعلنت تعليق التصدير مطلع تموز/يوليو بعد سيطرة قوات المشير حفتر على منطقة الهلال النفطي، حيث تم إعلان حالة "القوة القاهرة" التي تسمح للمؤسسة تعليق العمل بشكل موقت لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى عبد الله صنع الله أن "القيادة العامة للجيش الليبي قررت وضع مصلحة الوطن فوق كل شيء".

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المالية للخزينة العامّة خلال الفترة الماضية "بأكثر من 650 مليون دولار".