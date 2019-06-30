قوات حفتر تعلن تدمير طائرة تركية مسيرة

أعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في منشور على فيسبوك الأحد أنها دمرت طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية في العاصمة طرابلس.

وتوقفت الملاحة الجوية الأحد في المطار المدني الوحيد العامل في العاصمة، ويقع في معيتيقة أيضا، بعد أنباء عن ضربة جوية.

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة إلقاء القبض على رجلين تركيين في مدينة أجدابيا النفطية.

ونشرت مديرية أمن مدينة أجدابيا الواقعة قرب ميناء البريقة النفطي صورا للتركيين على موقعها الإلكتروني.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أتراك أو شركات تركية تعمل في المدينة.