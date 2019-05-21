ليبيا.. اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس، حيث أحرزت قوات الوفاق تقدما لبضعة كيلومترات، بحسب ما أفاد متحدث عسكري.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء إن "اشتباكات عنيفة اندلعت في محور منطقة صلاح الدين، بعدما حاولت مجموعات تابعة لقوات حفتر التقدم صوب مواقع تتمركز بها وحداتنا المسلحة، لكن تم صد الهجوم بنجاح".

وأشار المجعي إلى تحول عملية الصد إلى تقدم ببضعة كيلومترات، والسيطرة على أحد المعسكرات بالمنطقة والوصول إلى مقر عسكري آخر .

وأكد مراسل "أصوات مغاربية" في ليبيا أن قوات حكومة الوفاق استعادت السيطرة على مراكز حيوية جديدة، بينها "معسكر المدفعية والصواريخ"، و"معسكر الشرطة العسكرية"، و"معسكر غريبيل" في الخلة، كما أشار إلى تقدمها باتجاه "كوبري سوق الأحد" في محور صلاح الدين جنوب طرابلس.

وأضاف أن قوات الجنرال خليفة حفتر حاولت التقدم من محوري مطار طرابلس و"خلة الفرجان" جنوب العاصمة، لكنها فشلت في ذلك بعدما تصدت لها قوات الوفاق.

ونفذ الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق ضربات جوية على تمركزات قوات حفتر في محاور "خلة الفرجان" و"عين زارة" وقرب مطار طرابلس إضافة إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة.

المصدر: أصوات مغاربية