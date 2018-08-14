إصابة نائب ليبي بإطلاق نار أمام مقر البرلمان

أصيب شخصان بينهما النائب صالح هاشم بجروح الثلاثاء خلال إطلاق نار، إثر اندلاع شجار عند مدخل مجلس النواب الليبي في طبرق، حسب ما أفاد شاهد عيان.

وقال الشاهد الذي رفض الكشف عن هويته "نشبت مشاجرة بين أفراد الحرس الرئاسي(...) فتدخل النائب عن طبرق صالح هاشم لفض الشجار لكنه تعرض لإصابة بسيطة بعيار ناري(...) ، كما تعرض أحد أفراد الحرس الرئاسي لإصابة".

وأضاف الشاهد أن النائب والحارس نقلا إلى المستشفى من دون أن يعطي تفاصيل عن سبب اندلاع الشجار أمام المجلس الواقع في مدينة طبرق شرق البلاد.

وكان من المفترض أن يفضي اتفاق رعته الأمم المتحدة عام 2015 وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني، إلى إنهاء سنوات الفوضى التي أعقبت إطاحة الزعيم السابق معمر القذافي عام 2011 وقتله.

لكن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها عملت جاهدة لكسب دعم البرلمان المنتخب في طبرق والذي شكك خصومها فيه بشرعيتها منذ البداية.

وانتُخِب النواب في المجلس عام 2014 ، وكان من المفترض أن يصوتوا نهاية تموز/يوليو على مشروع لتنظيم استفتاء على الدستور الليبي.

وتأجلت جلسات البرلمان بشكل متكرر جراء الخلاف بين النواب على النص القانوني، ولا توجد جلسات أخرى محددة حتى نهاية آب/أغسطس.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بين أربع شخصيات ليبية بارزة أعلنت التزامها في أيار/مايو بتنظيم الانتخابات في 10 كانون الأول/ديسمبر في اتفاقية في باريس سعت إلى توحيد الفصائل المتخاصمة.