ليبيا.. تجدد الاشتباكات في طرابلس

قالت السلطات الليبية إن قتالا بين ميليشيات متناحرة في العاصمة طرابلس اندلع مرة أخرى بعد وقف لإطلاق النار بدأ في وقت سابق هذا الشهر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الثلاثاء.

ودمرت مولدات كهربائية خلال الاشتباكات، ما تسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق في البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن طرابلس إلى الحدود الغربية لليبيا مع تونس، وصولا إلى عمق الجنوب.

ويعمل مهندسون على إعادة إمدادات الكهرباء للعاصمة.

وقبل يوم، أغلقت السلطات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة مطارها النشط الوحيد بسبب مخاوف أمنية.