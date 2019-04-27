احتجاز سفينة إيرانية في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية السبت احتجاز سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.

وأضافت الوزارة أن النائب العام أمر بالتحفظ على السفينة واستكمال التحقيقات للتأكد من حمولتها.

وطالب أحمد المسماري الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر، مجلس الأمن الدولي بإطلاع الليبين على محتوى السفينة الذي ضبطت في ميناء مصراتة.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي إن "السفينة مملوكة لشركة تتبع الحرس الثوري الإيراني"، حسبما نقلت صحف محلية.

وشن "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر هجوما منذ ثلاثة أسابيع للسيطرة على العاصمة طرابس، وما زالت الاشتباكات تدور قرب المدينة حتى الآن.