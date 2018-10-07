ليبيا.. تغييرات وزارية بعد اشتباكات طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية الأحد تغييرات وزارية، شملت وزارة الداخلية، في خطوة جاءت في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الماضية.

وجاء في قرار للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، تعيين فتحي علي باشا أغا وزيرا للداخلية.

وأغا يتحدر من مدينة مصراتة، وله علاقات بالجماعات المسلحة والتي شارك بعضها في الاشتباكات الأخيرة.

وأصدر رئيس الحكومة فايز السراج قرارا بتعيين فرج بومطاري وزيرا للمالية، وبشير القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة.

وعين السراج علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة، وهو من بنغازي مقر الحكومة المنافسة.

وقال متحدث باسم الحكومة المعترف بها دوليا لرويترز إن التغييرات جاءت "في إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والأمنية".

وفي رد فعل على التعيينات الجديدة، قال بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إنها مستعدة لمساندة الوزراء الجدد "لتنفيذ الإجراءات الأمنية في طرابلس، ودفع الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتوحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا".