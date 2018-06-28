ليبيا.. حفتر يعلن السيطرة على درنة

أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا مساء الخميس "تحرير" مدينة درنة من "الإرهابيين".



وقال حفتر في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".



وكان حفتر أطلق في السابع من أيار/مايو هجوما لطرد مسلحين جهاديين من مدينة درنة الساحلية التي يسكنها 150 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كيلو متر شرق طرابلس ويسيطر عليها إسلاميون وجهاديون منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011.



وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر تحاصر المدينة منذ عامين ما زاد صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للسكان.



ودرنة كانت المدينة الوحيدة في شرق ليبيا التي تقع خارج سيطرة قوات المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.