ليبيا ستبدأ سداد ديون لمستشفيات أردنية

أجرى رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأحد مباحثات مع العاهل الأردني عبد الله في عمان تطرقت لقضايا عديدة بينها الديون المستحقة لمستشفيات خاصة في المملكة تلقى فيها عشرات آلاف الجرحى الليبيين العلاج منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله والسراج قررا بعد مباحثات عقدت في قصر الحسينية في العاصمة تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون ومنها ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية.

ونقل البيان عن السراج قوله إن "بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان تسديد الديون المستحقة للمستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".

وأكد الملك من جانبه "دعم الأردن للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا، وبما يحقق الأمن والاستقرار فيها والمستقبل الأفضل" لليبيين.

ولم يتطرق البيان إلى قيمة الديون. لكن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الديون تبلغ نحو 310 ملايين دولار منها 250 مليونا للمستشفيات الخاصة التي عالجت الليبيين و60 مليونا للفنادق التي نزل فيها هؤلاء.

وأضاف قائلا: "في السنة الأولى التي تلت الثورة تم استقبال أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة".

وتابع الحموري أن "العملية لا تزال مستمرة ويقدر عدد الليبيين الذين يتم استقبالهم ومعالجتهم سنويا في المستشفيات الأردنية الخاصة بما بين 40 و50 ألف شخص".

وأوضح أن "رئيس الحكومة الليبية وعد بتسديد هذه الديون خلال شهري كانون الأول/ديسمبر الحالي وكانون الثاني/يناير المقبل".

وسبق للأردن أن تولى تدريب آلافا من عناصر الشرطة الليبية بناء على اتفاق سابق بين البلدين تمهيدا لالتحاقهم بقوات وزارة الداخلية في بلادهم.

ومنذ سقوط نظام القذافي لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية تتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.