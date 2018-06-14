ضربة جوية أميركية جديدة في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس تنفيذ ضربة جوية مباشرة في ليبيا ضد موقع لتنظيم القاعدة في المغرب.

واستهدفت الضربة منطقة صحراوية على بعد خمسين ميلا جنوب شرقي مدينة بني وليد في ليبيا وتحديدا على الطريق المؤدي لـ"التينينايّ" بحسب مراسل الحرة.

وأوضح البيان الصادر عن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، أن العملية أدت إلى مقتل قيادي في التنظيم من دون أي خسائر في أرواح المدنيين.

وهذه الغارة الجوية هي الثانية ضد ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، فيما نفذت الأولى في 24 آذار/مارس 2018.

وكانت الضربة الجوية الأولى قد أسفرت عن مقتل قيادي في التنظيم يدعى موسى أبو داود.



