إغلاق مطار معيتيقة في طرابلس بسبب القتال

قال مسؤولون الثلاثاء إن السلطات الليبية أغلقت مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مجددا بعد إطلاق صواريخ صوبه، وذلك بعد بضعة أيام من استئناف تشغيله عقب إغلاق سابق.

ومطار معيتيقة كان الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وكان في السابق قاعدة جوية للرحلات التجارية منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي بسبب اقتتال الفصائل عام 2014.

وقالت سلطات مطار معيتيقة "نظرا لتكرار سقوط قذائف ليلا على مطار معيتيقة الدولي من جهة غير مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين مرضى وشيوخ ونساء وأطفال ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات فقد صدرت صباح اليوم تعليمات بتعليق الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر".

وأغلق المطار وأعيد فتحه عدة مرات منذ احتدام العنف في أواخر آب/أغسطس.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية، قد أعلنت الأربعاء الماضي توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في جنوب العاصمة طرابلس.