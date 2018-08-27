ليبيا.. قتلى في مواجهات بين فصيلين تابعين لحكومة الوفاق

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح عشرات خلال مواجهات عنيفة اندلعت الاثنين بين فصيلين مسلحين تابعين لحكومة الوفاق في طرابلس، وفقا لوزارة الصحة الليبية.

وأفاد سكان ومصادر أمنية بأن أصوات الانفجارات دوت في ضواحي العاصمة الليبية جراء المعارك التي استخدمت فيها الدبابات والشاحنات الصغيرة المحملة بالمدافع الرشاشة.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي "الجماعات الخارجة على القانون" التي تقوم بأعمال عنف "تروّع" المواطنين.

وأفادت وزارة الداخلية بأن هناك محاولة جارية لإجراء وساطة من أجل إنهاء القتال.

وقال وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور إن المواجهات تدور بين مجموعة مسلحة من طرابلس وما يسمى باللواء السابع، وهي ميليشا من ترهونة (60 كلم جنوب شرقي العاصمة الليبية).

من جانبه أعلن اللواء السابع الذي يأتمر بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق أنه صد هجوما على مواقعه جنوب شرقي طرابلس.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "قلقها العميق"، ودعت جميع الأطراف "لوقف كل العمليات العسكرية بشكل فوري".

وفشلت قوات حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأمنية في وضع حد للجماعات المسلحة التي خلقتها الفوضى في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.