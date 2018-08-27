ليبيا قد تلجأ إلى 'انتخاب رئيس مؤقت'

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق الاثنين إن المجلس قد يلجأ إلى تفعيل قانون يسمح بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد خلال الفترة القادمة قبل اعتماد دستور دائم لليبيا.

وجاء تصريح بليحق بعد أن علق مجلس النواب جلسة كانت مقررة له الاثنين إلى الأسبوع المقبل، كان من المفترض أن يصوت خلالها على قانون الاستفتاء على الدستور.

وأرجأ المجلس التصويت على قانون الاستفتاء أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح بليحق أن النواب اتفقوا على تعديل الإعلان الدستوري في جلسة الأسبوع المقبل استنادا إلى قانون أقر عام 2014 يقضي بانتخاب رئيس مؤقت للدولة بالانتخاب المباشر، إلا أنه لم ينفذ بسبب الدخول في مسارات الوفاق والاتفاق السياسي.

وتزامن تصريح المتحدث باسم مجلس النواب مع دعوة جديدة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الاثنين إلى الليبيين والمجتمع الدولي من أجل العمل على إنجاح اتفاق باريس الذي توافقت الأطراف الليبية عليه في آيار/مايو الماضي والذي يهدف إلى إتمام مسار الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.