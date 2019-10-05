ليبيا.. قوات حفتر تقصف عدة مواقع في مدينة سرت

تعرضت عدة مواقع في مدينة سرت الليبية إلى غارات نفذتها طائرات تابعة لقوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر في وقت متأخر السبت.

آمر قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قال في تصريح لقناة الحرة إن "الطائرات المسيرة الأجنبية" الداعمة لخليفة حفتر نفذت أربع غارات استهدفت موقعين في مدينة سرت وهما قاعدة القرضابية وحي السبعمئة.

وأكد أن الضربات أدت إلى أضرار مادية في المباني ولم تتسبب في حدوث خسائر في صفوف المدنيين أو العسكريين أو الآليات العسكرية التابعة للقوات الحكومية.

وفي ضواحي العاصمة طرابلس، تستمر المواجهات المسلحة، بين قوات حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر، وسط تضارب في تصريحات طرفي النزاع حول مناطق السيطرة.

وقال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إن قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق تقدمت على تمركزات قوات خليفة حفتر، وتمكنت من السيطرة على نقاط جديدة في محور عين زارة جنوب العاصمة.

وأضاف المدني، في تصريح لقناة الحرة، السبت، أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم لقوات حفتر بمحور الطويشة جنوب شرق طرابلس، وأنها أسرت عنصرين من قوات كتيبة الصاعقة الموالية لحفتر، مؤكدا أن القوات الحكومية تسيطر على نقاطها السابقة في المحور.

وأوضح المدني أن القوات الحكومية حصنت تمركزاتها في المحور، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تنتظر الأمر من غرفة العمليات للهجوم وأخد زمام المبادرة لإبعاد مدفعية حفتر من محاور القتال.