ليبيا.. لقطات حصرية من معارك طرابلس

حصلت قناة الحرة على لقطات حصرية للمعارك التي تدور في طرابلس بين القوات التابعة للمشير خليفة حفتر المعروفة بـ"الجيش الوطني الليبي" وبين قوات حكومة الوفاق الوطني.

وكان "الجيش الوطني الليبي" شن في الرابع من نيسان/إبريل هجوما على القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

واحتدمت المعارك السبت على أبواب العاصمة الليبية طرابلس بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم" المضاد على قوات المشير خليفة حفتر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن 15 شخصا في الأقل لقوا حتفهم في المعركة الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية في اليومين الماضيين، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 220 قتيلا، وبينهم مدنيون.

وكان الرئيس دونالد ترامب هاتف حفتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، معربا عن دعم الولايات المتحدة لموقف الأخير من الإرهاب.

وتهدد الاشتباكات بإشعال حرب أهلية على نطاق انتفاضة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.