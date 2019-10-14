ليبيا.. مقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة في قصف جوي بطرابلس

عيسى موسى - ليبيا

قال مالك مرسيط الناطق الرسمي باسم مركز الطب الميداني والدعم أن أربعة مدنيين من أسرة واحدة قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجراح جراء قصف جوي في منطقة الفرناج بطرابلس الاثنين.

قوات حكومة الوفاق الوطني اتهمت قوات خليفة حفتر بتنفيذ القصف، حيث قال عبدالمالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات الحكومة في تصريح لقناة الحرة، إن "قوات حفتر استهدفت أحد المنازل في منطقة الفرناج ما أدى إلى مقتل أفراد عائلة واحدة وإصابة آخرين".

وأوضح المدني لقناة الحرة أن عددا من المباني القريبة تضررت نتيجة للقصف من بينها مسجد ومقر وزارة الصحة الليبية، مجددا اتهامه قوات حفتر باستهداف المدنيين والأحياء السكنية.

في المقابل أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الجيش الوطني" الذي يقوده خليفة حفتر أن الغارة الجوية بمنطقة الفرناج استهدفت غرفة عمليات، ما أدى إلى "مقتل مهندسين أتراك وتدمير غرفة للتحكم بالطيران التركي المسير ومقتل عدد من الحراسات وإثارة الهلع في صفوف قوات حكومة الوفاق".

لكن عبدالمالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق هذه الاتهامات وقال إن الموقع المستهدف مدني وأدى إلى مقتل أفراد من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن كل ذلك موثق من قبل شهود العيان والسكان والسلطات المحلية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بإرسال فريق لتقييم الموقع والاستدلال عن الحادثة.