ليبيا.. مقتل 5 أشخاص داخل سيارات إسعاف في طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أسامة علي، إن أفراد 5 عائلات قتلوا وهم في سيارات إسعاف تحمل العلم الأبيض في منطقة الطويشة أثناء محاولة لإخراجهم من مناطق المواجهات.

وأضاف علي في تصريح لقناة الحرة مساء الخميس أن أطقم الإسعاف حاولت التقدم إلا أنهم تعرضوا لرماية بالرصاص من منطقة الطويشة، دون توضيح الجهة التي قامت بالرماية أو تصفية المدنيين.

ولم يعلق أي من طرفي النزاع حول الحادثة، ولم تصدر وزارة الصحة الليبية حصيلة حول الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة للواقعة التي سردها المتحدث الطبي.

وشهدت مناطق جنوب العاصمة الليبية مواجهات مسلحة متقطعة خلال الساعات الماضية، وسمعت أصوات المواجهات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة في مختلف مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية بحسب روايات السكان، حيث تركزت المواجهات في محيط معسكر اليرموك وفي محوري الخلاطات والخلة.

وقال عبدالمالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق لقناة الحرة الجمعة إن مفرزة تابعة لقوات الحكومة نفّذت عملية نوعية ناجحة مساء الخميس استهدفت إمدادات قوات حفتر نتج عنها تدمير ثلاثة آليات عسكرية إحداها كانت محملة بالذخائر، بالإضافة إلى تدمير شاحنة تحمل دبابة كانت متجهة من جنوب ليبيا إلى ترهونة.

من جانب آخر قال المنذر الخرطوش مسؤول الإعلام في اللواء 73 التابع لقوات الجيش الوطني الليبي في تصريح لقناة الحرة إن قوات الجيش تتقدم وفقا للخطط المعدة مسبقا، مبينا أن القوات أحرزت تقدمات جديدة في محور اليرموك ومنطقة الخلة، بالإضافة إلى منطقة الزطارنة جنوب شرق العاصمة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الجيش الذي يقوده خليفة حفتر في مناطق سيطرة قوات حكومة الوفاق، حيث استهدفت الطائرات الحربية محيط وزارة الداخلية الليبية بطرابلس بالإضافة إلى عدة مواقع في طريق المطار المغلق جنوب العاصمة وفي منطقة جنزور غرب طرابلس، وقالت قوات حكومة الوفاق الخميس إن الغارات أدت إلى إصابة عدد من المدنيين بجراح متفاوتة.