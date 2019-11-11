ليبيا.. مواجهات عنيفة في الضواحي الجنوبية لطرابلس

اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ورصد سكان في العاصمة سقوط قذائف عشوائية في عدة مناطق من ضواحي طرابلس من دون أن تسبب أضرارا بشرية.

وتركزت المواجهات في منطقة عين زارة ومشروع الهضبة ووادي الربيع والزطارنة والخلة.

من جانبها أعلنت قوات حفتر أنها تقدمت في منطقة سوق الخميس وسيطرت على معسكر الإسمنت بالكامل مساء الأحد.

وتجري معارك ضارية على أبواب طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وتلك التابع للمشير حفتر رجل شرق البلاد القوي الذي يخوض منذ الرابع من إبريل حملة لاستعادة العاصمة.

ويأمل المشير حفتر الذي يتهمه خصومه بأنه يريد إعادة فرض حكم عسكري استبدادي في ليبيا ويسيطر على الشرق وعلى قسم كبير من جنوب البلاد، في توسيع سلطته لتشمل غرب البلاد.

واسفرت المعارك عن سقوط 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم عشرات المدنيين، واضطرت أكثر من 128 ألف شخص لمغادرة منازلهم، حسب آخر حصيلة للمم المتحدة صدرت في تموز/يوليو الماضي.