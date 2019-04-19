ليبيا.. 29 مليون قطعة سلاح

انتشار السلاح في ليبيا فاقم من الأزمة التي تعيشها البلاد وسط نزاع ما يزال مستمرا منذ سقوط نظام القذافي.
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة دعا إلى منع تدفق السلاح إلى البلاد، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا يبلغ 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وتوجد تلك الأسلحة بحوزة ميلشيات مسلحة وصل عددها إلى نحو 1600 ميلشيا.
وهذه أبرز الفصائل المتصارعة في ليبيا:
- القوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي" وتسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غربا إلى الحدود المصرية بالإضافة إلى مناطق الهلال النفطي شمالا إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوبا.
- قوة حماية طرابلس وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق.
- فجر ليبيا المعارضة لحفتر تضم ميليشيات درع ليبيا الوسطى وغرفة ثوار طرابلس.
- كتائب مصراتة
- فصائل الزنتان
- فصائل الصحراء التي تضم سبعة فصائل تنحدر من دول أفريقية.