ليبيا.. 29 مليون قطعة سلاح

انتشار السلاح في ليبيا فاقم من الأزمة التي تعيشها البلاد وسط نزاع ما يزال مستمرا منذ سقوط نظام القذافي.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة دعا إلى منع تدفق السلاح إلى البلاد، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا يبلغ 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

وتوجد تلك الأسلحة بحوزة ميلشيات مسلحة وصل عددها إلى نحو 1600 ميلشيا.

وهذه أبرز الفصائل المتصارعة في ليبيا: