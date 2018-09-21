ليبيا.. ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طرابلس

أعلنت السلطات الليبية الجمعة أن حصيلة قتلى الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة طرابلس ارتفعت إلى 96 شخصا على الأقل، من بينهم مدنيون.



وقالت وزارة الصحة إن الاشتباكات التي بدأت يوم 26 أغسطس/آب الماضي خلفت أيضا 444 جريحا.



وأضافت أن 11 شخصا من بينهم ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب 33 آخرون الخميس عندما اندلع القتال مجددا.

ويأتي تجدد المعارك رغم قرار وقف إطلاق النار الذي أبرم في الرابع من أيلول/سبتمبر برعاية الأمم المتحدة.



ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تخوض الميليشيات المسلحة صراعا عنيفا من أجل السيطرة على طرابلس.