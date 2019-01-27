ليدي غاغا تنافس على جوائز في هوليوود

تتنافس ليدي غاغا وباقي ممثلي الفيلم الدرامي الموسيقي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورون) على جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود الأحد في حدث قد يعطي ملمحا عن الأفلام التي لها الحظ الأوفر في الفوز بسباق الأوسكار الشهر المقبل.

وتتصدر غاغا وشريكاها في بطولة الفيلم برادلي كوبر وسام إليوت ترشيحا للحصول على أفضل فريق وهي أرفع جائزة من نقابة ممثلي الشاشة.

وتشمل الترشيحات فريق ممثلي فيلم "النمر الأسود" (بلاك بانثر) والفيلم الدرامي التاريخي "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان) و"آسيويون أثرياء مجانين" (كريزي ريتش إيشيانز) إضافة للفيلم الفائز بالغولدن جلوب "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).

ونقابة ممثلي الشاشة ورابطة فناني التلفزيون والراديو الأميركيين هي أكبر نقابة للممثلين في هوليوود، إذ تضم في عضويتها نحو 160 ألف فنان.

وتجتذب جوائز نقابة ممثلي الشاشة اهتماما كبيرا من أكبر مجموعة تصوت للأفلام الفائزة بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما التي تمنح الأوسكار.

وخلال 23 عاما مضت لم يحصل إلا فيلم واحد على جائزة أوسكار أفضل فيلم من دون أن يرشح لجائزة من نقابة ممثلي الشاشة وهو الفيلم الخيالي الرومانسي "شكل الماء" (ذا شيب أوف ووتر) العام الماضي.

لكن هذا السيناريو قد يتكرر هذا العام مع وجود عدة أفلام تتنافس على الأوسكار من دون ورودها في ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة مثل فيلم "روما" والفيلم البريطاني "المفضلة" (ذا فيفوريت) والفيلم الحائز على غولدن غلوب لأفضل فيلم كوميدي "كتاب أخضر" (جرين بوك).

ومن بين المرشحين لجائزة أفضل ممثل من نقابة ممثلي الشاشة النجم كريستيان بيل عن دوره الذي نال عنه الكثير من الإشادة لتجسيده دور ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق في الفيلم السياسي الساخر "النائب" (فايس)، وكذلك الممثل رامي مالك عن تجسيده لمغني فريق كوين الرئيسي الراحل فريدي ميركوري في "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).

وسيكرم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة أيضا أفضل الأعمال التلفزيونية ومن بين أبرز المرشحين "السيدة ميسل الرائعة" (ذا مارفلوس ميسز ميسل)، وهو مسلسل فكاهي عن ربة منزل في الخمسينيات تحولت لممثلة فكاهية، ومسلسل عن عصابات المخدرات "أوزارك".

وستقدم ميغان مولالي نجمة مسلسل "ويل آند غريس" حفل توزيع الجوائز الذي سيبثه التلفزيون. ومن المقرر أن تكرم نقابة ممثلي الشاشة النجم الأميركي آلن ألدا بجائزة عن مجمل أعماله.