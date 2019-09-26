ليس الماء.. هذا هو المشروب الأفضل عند الشعور بالجفاف

وصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، إلى أن الماء ليس أفضل مشروب لجسم الانسان عند وصوله مرحلة الجفاف.

وقام فريق من الباحثين بدراسة آثار 13 مشروبا شائعا عند تناوله في حالة الجفاف وتبين أن الماء ليس المشروب الأفضل في حالة جفاف الجسم أو الحاجة القصوى للتروي.

قام الباحثون بتجنيد 72 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة ونشاط بدني دائم، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا وقسّموهم إلى ثلاث مجموعات.

شرب كل مشارك ماء عاديا، وثلاثة من مشروبات أخرى تم اختيارها عشوائيًا لكل منه، وهي الكولا والكولا الخالية من السكر، ومشروب رياضي مقوي (باوردي)، عصير برتقال، قهوة ساخنة، شاي ساخن، حليب كامل الدسم، وآخر خالي من الدسم.

من خلال تتبع وتحليل بول المشاركين بعد كل مشروب، تمكن الباحثون من تخصيص مؤشر الترطيب لكل مشروب.

النتيجة التي وصل إليها فريق البحث هي أن المشروبات التي تحتوي على القليل من السكر أو الدهون أو البروتين قامت بعمل أفضل من الماء للحفاظ على رطوبة الرجال.

الدراسة تؤكد أن الحليب الخالي من الدسم الذي يحتوي على القليل من الدهون وبعض البروتين وسكر اللاكتوز والسكر وبعض الصوديوم، قام بترطيب المشاركين بشكل أفضل.

القائمون على التجربة قالوا إن الصوديوم الموجود في الحليب "يعمل كإسفنجة ويمسك بالماء في الجسم ويؤدي إلى إنتاج كمية أقل من البول".

خلاصة الدراسة، وفق فريق البحث "إذا كان اختيارك هو الماء أو الصودا، فاختر الماء، ولكن إذا كان اختيارك الحليب أو الماء، فاختر الحليب".

يذكر أن الباحثين صنفوا المشروبات الثلاثة عشر التي اختبروها، من الأكثر ترطيبًا إلى الأقل وجاء الترتيب على الشكل الآتي:

الحليب الخالي من الدهون

حليب كامل الدسم

عصير البرتقال

الكولا

حمية كولا

شاي بارد

شاي

مشروبات رياضية

مياه راكدة

مياه فوارة

الجعة

قهوة