ليس وهما! اربح أموالا من محادثاتك على الإنترنت

هذه ليست عملية نصب! شركة "وايلد فاير سيستمز" التكنولوجية الأميركية أطلقت تطبيقا يسمح للمستخدمين بجني المال من المحادثات على الإنترنت.

تطبيق "وايلد لينك" يمنح مستخدميه فرصة الحصول على عمولات مقابل نشرهم ترشيحات لمنتجات على الإنترنت سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة.

فعلى سبيل المثال إذا اشترى صديق لك منتجا رشحته أنت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، سيضمن التطبيق حصولك على نسبة من عملية البيع.

وحسب تقرير صحيفة "سان دييغو تريبيون" فإن التطبيق يأتي في وقت يتزامن مع انتقادات من المستخدمين لتربح شركات تكنولوجيا عملاقة مثل "فيسبوك" على حساب أنشطة المستخدمين على الإنترنت وبياناتهم الشخصية.

وتشترك نحو 20 ألف علامة تجارية حتى الآن مع تطبيق "وايلد لينك"، ومنها أسماء عملاقة كـ "وولمارت" و"وإكسبيديا" و"نوردستروم".

ووفقا لجوردان غليزر رئيس مجلس إدارة وايلد فاير سيستمز : "لا يجب أن تكون شخصية مؤثرة (على منصات التواصل) ليكون لك تأثير".

تطبيق "وايلد لينك" يمكن تحميله مجانا ويتم تحويل عمولات المستخدمين إلى حساباتهم على موقع "باي بال".

وفي حديث مع "سان دييغو تريبيون" أوضح غليزر أن التطبيق لا يتنصت على محادثات المستخدمين ولا بياناتهم لكنه يمنح المستخدم خيار نشر رابط لأحد منتجات الشركات عند كتابته لاسم العلامة التجارية.