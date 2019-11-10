ليفربول يهزم السيتي وغوارديولا يحتج لـ"ضربتي جزاء"

استطاع نادي ليفربول الفوز التغلب على وصيفه مانشستر سيتي بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقد تخلل المباراة حالة من الجدل عقب احتجاج مدرب السيتي بيب غوارديولا، بسبب حالتين يشتبه بأنهما ضربتي جزاء غير محتسبتين لصالح السيتي.

وكان لاعبو السيتي قد احتجوا مرتين خلال المباراة مدعين أن الكرة قد لمست يد مدافع ليفربول، فيما ادعوا المرة الثانية أن هناك دفع من جانب ساديو ماني في منطقة الجزاء.

وكان فابينهو قد افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة السادسة، ثم تبعه هدف للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 13، وأحرز ماني الثالث في الدقيقة 51.

وقد استطاع برنارندو سيلفا تسجيل هدف لصالح السيتي في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، وسط محاولات متكررة من جانب الستي لهز شباك الريدز.

وبذلك الفوز يكون الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي قد اتسع ليصل إلى تسعة نقاط.