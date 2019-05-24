التكنولوجيا.. سبب آخر لنجاح ليفربول

وصلت بعثة نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم في إسبانيا الإثنين الماضي، استعدادا للقاء النهائي ضد مواطنه بتوتنهام في الأول من حزيران يونيو القادم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الذي لم يتمكن من إحراز لقب الدوري الإنكليزي، خسر الرهان أمام مانشستر سيتي واحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة بسبب خسارته أمام أشبال المدرب غوارديولا فقط.

ليفربول كتب اسمه بأحرف من ذهب هذا الموسم بانتهائه وصيفا بخسارة وحيدة خلال 38 مباراة!

فكيف استطاع هذا الفريق الذي لم يتربع على عرش أوروبا منذ 2005 من الظهور بهذا الوجه الجديد؟

بديهي أن يكون هذا النجاح صنيعة أقدام اللاعبين وتخطيط الطاقم المسير، لكن ثمة شيئا آخر ركز عليه النادي خلال مسيرته الناجحة التي باشرها 2015، وفق الصحفي بجريدة نيويورك تايمز "بروس شونفيلد".

التكنولوجيا في نظر هذا الصحفي، هي من ساعد الفريق في صناعة نجاحه الملفت على الصعيد المحلي والقاري.

يذكر شونفيلد بأن سنة 2015 كانت الفاصل في تاريخ الفريق، عندما دخل مدير الأبحاث في النادي "إيان غراهام" على المدرب الألماني "يورغن كلوب" الذي تولى تدريب الفريق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من تلك السنة.

غراهام طلب لقاء المدرب الجديد، وعرض عليه معطيات عن "دورتموند" الذي كان يدربه قبل فترة وجيزة ولم يستطع تحقيق نتيجة إيجابية معه، وخرج من باب ضيق مثيرا انتقادات المناصرين والصحافة.

غراهام أبهر يورغن كلوب بدقة المعلومات التي أعطاها إياه، مؤكدا أن عمله كمدرب لم يشبه أي خطأ، لكن عدم دقة اللاعبين بحسب تطبيق اخترعه، كانت السبب وراء عدم صعود الفريق للمركز الثاني الذي كان عليه أن يحتله بحسب تقديرات التطبيق (دورتموند احتل المركز السابع في ذلك الموسم).

من هنا بدأت رحلة ليفربول مع النجاح، اعتمد الطاقم الفني على تطبيق غراهام مدير الأبحاث بالنادي وأصبح الجميع يولي اهتماما خاصا بالبيانات التي يجمعها التطبيق، وأضحى المدرب يعتمد بشكل لافت على الملاحظات التي يعطيها مدير الأبحاث بعد كل مباراة.

غراهام تكفل بجمع بيانات كل الفرق المنافسة على مستوى البطولة الإنكليزية ثم الأوروبي، وهو السر وراء نجاح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، وفق نيويورك تايمز.

يعد ليفربول أكثر الأندية الأوروبية اعتمادا على تحليل البيانات الرقمية في اتخاذ القرارات الرياضية، وبعد النتائج الملفتة التي بات يحققها، مالت فرق عدة إلى توظيف محللين رقميين، ولا يشترط أن تكون لديهم خبرة في لعبة كرة القدم.

يورغن كلوب عبر في نهاية السنة الماضية عن انبهاره للدقة التي يتحدث بها مدير الأبحاث الذي أعد التطبيق "مع أنه لا يمتلك أي خلفية كروية".

وقال كلوب في أحد اللقاءات متحدثا عن إيان غراهام مدير الأبحاث "كان يقدر الحظ السيئ على نحو غير عادي".

وفي مناسبة أخرى، بعد انتهاء مباراة لصالح ليفربول، توجه كلوب للصحافة قائلا "السر هناك في الجزء الخلفي من المبنى" في إشارة إلى غراهام وموظفيه، "هم السبب في أنني هنا"، ختم كلوب مؤكدا.