ليفربول والسيتي يقلبان الطاولة في اللحظات القاتلة

استمر مسلسل التشويق في الدوري الإنكليزي، بعد أن قلب المتصدر ليفربول وملاحقه المباشر حامل اللقب مانشستر سيتي الطاولة في اللحظات الأخيرة على منافسيهما خلال الجولة 11 التي جرت السبت.

وتمكن ليفربول من قلب تأخره أمام مستضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله المصري محمود حسن تريزيغيه (21)، إلى فوز مستحق بهدفين سجلهما أندرو روبرتسون (87) وساديو ماني (90+4).

وفي المباراة الثانية، نجح مانشستر سيتي في تكرار ذات السيناريو، بعد أن تأخر بهدف أمام ضيفه ساوثهامتون سجله جيمس وارد (13)، لكن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أحرز التعادل في الدقيقة (70) ثم أضاف مدافع السيتي كايل ووكر هدف الفوز في الدقيقة (86).

وبذلك حافظ ليفربول (31 نقطة) على فارق الست نقاط مع وصيفه مانشستر سيتي (25)، قبل لقاء القمة بينهما في الجولة المقبلة.

وفي باقي مباريات الدوري الإنكليزي التي جرت السبت تعادل أرسنال مع وولفرهامبتون (1-1)، وخسر مانشستر يونايتد خارج ملعبه أمام بورنموث بهدف نظيف.