ليفربول يستعيد صدارة الدوري

استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي بعد فوزه المثير على ساوثهامبتون الجمعة.

وبدأ ساوثهامبتون تسجيل الأهداف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة لكن نابي كيتا عادل النتيجة في الدقيقة 36 منهيا الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي لكل من الفريقين.

وحسم ليفربول المباراة لصالحه ليظل منافسا على لقب الدوري الإنكليزي وذلك بعد أن سجل كل من محمد صلاح في الدقيقة 80 وجوردن هيندرسون في الدقيقة 86.

ورفع اللاعب المصري محمد صلاح رفع رصيده إلى 18 هدفا خلف سيرغيو أغويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وبهذا الفوز، اكتسب ليفربول ثقة معنوية قبل مواجهة نادي بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.