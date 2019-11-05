ليفربول يضع قدما في دور الـ 16 ونابولي يفشل في الحسم

وضع ليفربول الإنكليزي، الثلاثاء، قدما في دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على غنك البلجيكي بهدفين لهدف على ملعب ""أنفيلد رود".

وانتزع ليفربول، حامل اللقب، صدارة المجموعة الخامسة من المتصدر السابق نابولي الايطالي الذي فشل في حسم بطاقة التأهل بتعادله مع سالزبورغ النمسوي بهدف لمثله الثلاثاء.

ورفع ليفربول، بعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، رصيده الى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة، متقدما بفارق نقطة عن نابولي الذي يستضيفه في 27 من الشهر الحالي على قمة المجموعة.

وكان ليفربول فاز في مباراة الذهاب أيضا على غنك بأربعة أهداف لهدف وضمن بشكل كبير مكانا في الدور المقبل.

وبفوزه على غنك، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 24 الاخيرة على أرضه، حيث حقق 18 فوزا مقابل ستة تعادلات.

وكانت آخر هزيمة له على أرضية ملعب "أنفيلد رود" تعود إلى أكتوبر 2014 أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في المسابقة القارية.

تعادل مخيب لنابولي

وعاد نابولي بتعادل مخيب على أرضه أمام سالزبورغ النمسوي بهدف لمثله وفشل في حسم بطاقة التأهل.

وتناوب الفريقان على إهدار الفرص في الشوط الثاني من دون أن يتمكنا من تغيير النتيجة.

وكان نابولي فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.