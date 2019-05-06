ليفربول يتخذ قرارا بشأن حالة صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الاثنين أن نجمه المصري محمد صلاح سيغيب عن المواجهة المرتقبة الثلاثاء ضد برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب إن فريقه سيخوص المواجهة من دون الثنائي صلاح والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

وأوضح في مؤتمر صحفي الاثنين "كلاهما سيغيب غدا".

وخرج صلاح على نقالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل، السبت في الدوري الإنكليزي، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة.