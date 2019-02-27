ليفربول يمطر شباك واتفورد

أعاد ليفربول اكتشاف بريقه الهجومي وحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سحق ضيفه واتفورد 5-صفر الأربعاء بفضل ثنائية لكل من ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.

وقفز ماني مهاجم السنغال بين مدافعين ليهز الشباك بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد الذي صنع ثلاثة أهداف في المباراة.

وفي الدقيقة 20 استلم ماني تمريرة أخرى من ألكسندر-أرنولد وبدا أنه فقد السيطرة على الكرة قبل أن يضعها بكعب القدم في مرمى بن فوستر.

وجعل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي النتيجة 3-صفر بتسديدة عند القائم القريب لمرمى فوستر.

وأضاف فان ديك مدافع هولندا آخر هدفين بضربتي رأس بعد استسلام واتفورد.

وكان يمكن لليفربول، الذي فشل في التسجيل في آخر مباراتين ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد في الدوري، زيادة غلته لكن المصري محمد صلاح أضاع العديد من الفرص.

وحافظ ليفربول على صدارة الدوري وله 69 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن سيتي الذي فاز 1- صفر على وست هام يونايتد الأربعاء.

وظهرت السعادة على يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي تعادل في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري ليعود سيتي إلى صراع المنافسة، بعدما وجد الفريق سلاسته الهجومية المعتادة وحماسه ضد واتفورد.