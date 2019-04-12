ليلة الحظر الأولى.. مشاهد من الخرطوم

مصطفى هاشم/ موقع الحرة ​"الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش كيزان"، هكذا هتف المعتصمون في محيط مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في العاصمة الخرطوم، ردا على بيان ما سمي بـ"المجلس العسكري" في ليلتهم الأولى التي تخللها الكثير من الاحتفال بإزاحة البشير مع كثير أيضا من الترقب والحذر. وكيزان هو لقب أفراد النظام. وأعاد المعتصمون صغارا وكبارا هتافات انتفاضتهم.. من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، حيث باتت عائلات بالكامل بأطفالها مع المعتصمين.

وقبل بدء سريان حظر التجوال الذي فرضه الجيش، والذي كان مقررا له من العاشرة مساء، توافد الآلاف من السودانيين على مقر الاعتصام على شكل مسيرات من جهات مقر الاعتصام المختلفة.

وقبل أن تطأ قدماك مقر الاعتصام الواسع ستضطر للوقوف في طابور قد يطول من أجل تفتيش دقيق على مداخل مقر الاعتصام من أجل التأكد من عدم امتلاك السلاح، فالاعتصام مكان سلمي.

ويحد الاعتصام من الناحية الشمالية كوبري النيل الأزرق مع جامعة الخرطوم، ومن الناحية الجنوبية مركز الشهيد الزبير والقوات البرية، فيما يحده من الناحية الشرقية صينية بري، وطرنبة (بنزينة) النحلة، أما من الناحية الغربية فيحده شارع الجامعة مع كلية الهندسة بجامعة الخرطوم.

وقدر الناشط أحمد الضوي في حديث مع "موقع الحرة" أعداد المعتصمين بنحو مئة ألف معتصم، في مشهد لم يكن له مثيل منذ بدء الاعتصام في السادي من نيسان/ أبريل الجاري. ومن آن لآخر، كانت قوات من الجيش تسير وسط المتظاهرين بسيارة نصف نقل أو مدرعة، وسط هتافات المتظاهرين. وغابت القوات الأمنية عن محيط المعتصمين بخلاف الأيام الماضية منذ أن بدأ الاعتصام في السادس من أبريل. ويقول أحمد الضوي الشهير بأحمد أوباما إن "الأجواء أكثر من رائعة، والناس مطمئنة إنها تشيل النظام بالكامل".

وأضاف: "أجمل ما في الليلة أنه بات معنا الناس التي كانت في المعتقلات". فمع بداية حظر التجوال وصلت مجموعة من الناشطين وقيادات تجمع المهنيين السودانيين الذين أفرج عنهم من السجون أبرزهم محمد الطبيب الشاب محمد الأصم وعامر يوسف وناظم سراج وغازي الريح وعمر عشاري، والذين احتفل بهم المعتصمون، وصعدوا بهم على المنصة. وطالب الأصم المعتصمين بتلاوة النشيد الوطني السوداني مع بدء حظر التجوال. وقال في كلمته "نتوحد اليوم نحو وطن حر وديمقراطي يسعنا ويعبر عنا جميعا". وأضاف "بعد اقتلاع البشير بواسطة الإرادة الشعبية الحرة ندعو إلى عدم الالتفاف على مطالب الجماهير وعدم السعي إلى تسكين الحراك الثوري بإجراءات شكلية لا تستجيب إلى مطالبنا".

ودعا إلى الالتزام ببنود الحراك المنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير لا سيما في تشكيل حكومة انتقالية مدنية. وأوضح أن "ما تم إعلانه اليوم يأتي بعيدا عن أدنى طموحات الشعب السوداني، مع استمرار وجود حزب المؤتمر الوطني وكتائبه المسلحة من أمن شعبي وطلابي وعدم حلهم جميعا". وردد حينها المتظاهرون "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب". وأعاد المعتصمون تلاوة النشيد الوطني مع بداية كل ساعة من ساعات الليل مع فتح كشافات الهواتف المحمولة، لتنشيط المتظاهرين.

وكانت روح التآلف تجمع المعتصمين وحتى غير المعتصمين. وعانى المعتصمون من نقص المياه والوجبات الغذائية، ما أدى إلى "استنفار الناس على فيسبوك، فوصلت وجبات العشاء بكميات كبيرة فضلا عن مؤن أخرى بكميات كبيرة، وبدلا من شراء مياه معدنية اشترينا براميل وضعنا فيها الثلج ومياه من الصنابير".

​أغان حماسية "احلمو بوطن واحد، وطن واسع، وطن شاسع.. لا محزون ولا مهموم لا مسجون ولا محموم.. ومهما ضاقت الأحوال أكيد قلم الظلم مكسور". كلمات أغنية للشاب محمود عبد العزيز تأثر بها المتظاهرون عندما بثتها إذاعة الاعتصام.

وحث المعتصمون بعضهم البعض إلى إجراء اتصالات لتجميع أكبر عدد من السودانيين أداء صلاة الجمعة في مقر الاعتصام، فيما تواعد معتصمون على عقد مباراة كرة قدم يوم السبت.