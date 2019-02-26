شركات المحمول تعرض هواتف قابلة للطي

طغت التصاميم التي تتمتع بالمرونة والقابلية للطي على مستقبل الهواتف الذكية هذا الأسبوع خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

وركز المصنعون على تصاميم جديدة في مسعى لإخراج السوق من حالة الرتابة والتشابه بين الأجهزة وإنعاش المبيعات.

لكن كل من كان يأمل في النقر على هاتف هواوي "مايت أكس" الذكي المزود بشاشة قابلة للطي أو لمسه، سرعان ما أصيب بخيبة الأمل خلال المؤتمر بعدما كشفت الشركة عن سعره.

ووصل سعر هواوي "مايت أكس" القابل للطي إلى 2600 دولار، رغم أن الهاتف يدعم خدمات الجيل الخامس.

ويتخطى سعر الهاتف الجديد جهاز سامسونغ غالاكسي فولد، الذي أزيح عنه الستار الأسبوع الماضي وسيبدأ سعره من 1980 دولارا عندما يُطرح للبيع في بعض الأسواق في نيسان/أبريل.

وكان هاتف سامسونغ معروضا في برشلونة داخل صندوق زجاجي على غرار المعروضات في المتاحف.

وقال بن وود مدير البحوث لدى "سي.سي.إس إنسايت" إنه بينما يشير موقف عدم السماح بلمس الأجهزة إلى أن كلتا الشركتين ليس لديهما هواتف جاهزة للاستخدام بعد، فإن 2019 سيشتهر بأنه عام الهواتف القابلة للطي، مضيفا أن التصميم الجديد لا يزال في مهده.