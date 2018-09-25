مؤسسا إنستغرام يستقيلان

أعلن مؤسسا تطبيق إنستغرام كيفن سيستروم ومايك كريغر أنهما سيغادران الشركة "خلال الأسابيع المقبلة"، بعد تقارير حول توترات بين الثنائي وشركة فيسبوك المالكة للتطبيق.

وقال سيستروم (34 عاما) في بيان إنه وكريغر (32 عاما) يخططان "لأخذ بعض الراحة لاستكشاف إبداعنا وفضولنا مجددا".

وأضاف "نظل متشوقين بشأن مستقبل إنستغرام وفيسبوك بينما نتحول من قادة لمستخدمين من بين مليار مستخدم".

وكانت فيسبوك قد استحوذت في 2012 على إنستغرام مقابل ما يقدر بمليار دولار أميركي.

The @instagram journey is one I won't forget. It started by building simple products that solved universal problems. Now eight years we look back and are proud and grateful to have been part of that journey. Thank you to the entire community as we move on for now. — Kevin S. (@kevin) September 25, 2018

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التوترات ظهرت بين سيستروم ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ بعد استحواذ فيسبوك على تطبيق واتساب مقابل 19 مليار دولار في 2014.

وتقول تقارير إعلامية إن سيستروم وكريغر كانا يسعيان نحو مزيد من الاستقلالية لتطبيقهما عن باقي منتجات فيسبوك.