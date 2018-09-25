Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

مؤسسا إنستغرام يستقيلان

كيفن سيستروم ومايك كريغر

أعلن مؤسسا تطبيق إنستغرام كيفن سيستروم ومايك كريغر أنهما سيغادران الشركة "خلال الأسابيع المقبلة"، بعد تقارير حول توترات بين الثنائي وشركة فيسبوك المالكة للتطبيق.

وقال سيستروم (34 عاما) في بيان إنه وكريغر (32 عاما) يخططان "لأخذ بعض الراحة لاستكشاف إبداعنا وفضولنا مجددا".

وأضاف "نظل متشوقين بشأن مستقبل إنستغرام وفيسبوك بينما نتحول من قادة لمستخدمين من بين مليار مستخدم".

وكانت فيسبوك قد استحوذت في 2012 على إنستغرام مقابل ما يقدر بمليار دولار أميركي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التوترات ظهرت بين سيستروم ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ بعد استحواذ فيسبوك على تطبيق واتساب مقابل 19 مليار دولار في 2014.

وتقول تقارير إعلامية إن سيستروم وكريغر كانا يسعيان نحو مزيد من الاستقلالية لتطبيقهما عن باقي منتجات فيسبوك.

Back to top
XS
SM
MD
LG