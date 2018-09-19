مؤسسة حقوقية: استخدام الإنترنت في مصر مغامرة غير آمنة!

"استخدام الإنترنت أصبح مخاطرة في مصر، ومستخدمو الإنترنت متهمون إلى أن ترضى عنهم أجهزة الأمن"!

هكذا علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والذي اعتبرت أنه "ضيق الخناق على استخدام الإنترنت وتصفحه".

وأشارت الشبكة إلى أن قمع حرية التعبير في مصر وصل للمحطة الأخيرة التي أتاحت التداول الحر للآراء وهي الإنترنت، وذلك بعد "حصار الصحافة المستقلة في مصر والذي أدى لغياب وتغييب الأصوات الناقدة أو التي تحمل آراء مختلفة".

وفي تحليل مطول حول القانون الجديد، الذي بدأ العمل به في 15 آب/ أغسطس الماضي، انتقدت الشبكة المادة الثانية والتي تلزم مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي للمستخدمين أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، واعتبرتها "خطوة واضحة لمزيد من المراقبة وعد الأنفاس على مستخدمي التقنيات المعلوماتية".

وخلال السنوات الأخيرة، حجبت السلطات المصرية أكثر من 500 موقع إلكتروني، "إلا أن المؤشرات تؤكد على رغبة النظام الحالي في التضييق على حرية الفكر والرأي والتعبير"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد منح جهات التحقيق حق إصدار قرار الحجب متى أرادت ودون إلزام بتسبيبه".

وتعاقب المادة 14 من القانون "كل من دخل عمدا، أو بخطأ غير مقصود لموقع أو حساب خاص أو محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين".

وقالت الشبكة إن ما يؤكده صدور القانون أن "أغلب العقوبات والتدابير التي تم النص عليها في القانون المذكور كالحجب والغلق وتلفيق الاتهامات، كانت تتم دون غطاء تشريعي وبشكل غير رسمي طوال الفترة الماضية ويأتي القانون في محاولة لشرعنتها والإمعان في تطبيقها على نطاق أوسع".

وناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مستخدمي تقنيات المعلوماتية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدراية الكاملة بالنصوص العقابية التي تضمنها القانون الصادر وتفادي الوقوع تحت طائلته قدر الإمكان، داعية المحامين للطعن في دستورية القانون.