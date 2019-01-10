بيزوس.. أغلى طلاق في التاريخ

اتفق جيف بيزوس أغنى رجل في العالم مع زوجته الروائية ماكنزي بيزوس على الطلاق بعد زواج استمر 25 عاما، في إجراء لو تم سيعتبر الطلاق الأغلى في التاريخ.

وقال المدير التنفيذي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس على تويتر "لقد قررنا الطلاق والاستمرار في مشاركة حياتنا كأصدقاء".

ويبلغ صافي ثروة بيزوس حوالي 137 مليار دولار، وهذا يعني أن طليقته قد تحصل على نصف ثروته حسب قوانين ولاية واشنطن حيث يعيشان، في حال لم يتوصلا لتسوية مسبقة تنظم عملية تقاسم الثروة.

ووفقا لقناة "سي أن بي سي"، قد يضطر الملياردير العالمي إلى بيع بعضا من أسهمه في شركة أمازون، ما قد يهدد سيطرته على الشركة.