تويتر قد تتيح لك تعديل تغريداتك

لم يستبعد مؤسس موقع تويتر جاك دورسي السماح بتعديل التغريدات التي ينشرها المستخدمون عبر المنصة الاجتماعية الشهيرة، لكنه ألمح إلى أن النص الأصلي للتغريدة قد يبقى متاحا للاطلاع.

وقال دورسي في مقابلة مع المقدم الشهير جو روغان إنه قد يسمح بفترة زمنية تمكن المستخدم من تعديل تغريداته، مقترحا ما بين خمس إلى 30 ثانية بعد في إرسال التغريدة.

وقال إن تويتر يدرس أيضا السماح برؤية النصل الأصلي للتغريدات المعدلة.

وتشير هذه التصريحات إلى طريقة تفكير مؤسس الشركة، ولا تعد تأكيدا على الاتجاه نحو إتاحة تعديل التغريدات.

وكان تويتر قد قرر في عام 2017 زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفا، حتى يتمكن "الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع".

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